محافظ جنوب سيناء يكرم عاملين متميزين بـ مديريتيّ التعليم والتموين والديوان العام

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عدد من العاملين المتميزين في مديرية التربية والتعليم و التموين وديوان عام محافظة جنوب سيناء في اطار التشجيع والتحفيز علي بذل الجهد والإخلاص في العمل.



جاء ذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء المدن، ومديري المديريات وإدارات الديوان العام في مجال التربية والتعليم كرم المحافظ دينا محمد عامر مدير مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات لفوزها بجائزة افضل مدير مدرسة وحسام محمد اسماعيل معلم اول لغة انجليزية بمدرسة الشهيد سيد زكريا برأس سدر لفوزه بجائزة افضل معلم ،

كما كرم الطالب علي محمد علي لحصوله علي المركز الاول علي مستوي الجمهورية في مسابقة " مصر في عيون أبنائها".



وكرم المحافظ عددا من العاملين بمديرية التموين بالمحافظة لجهودهم في مجال ضبط الأسواق ومنع الاحتكار وجشع التجار والرقابة علي السلع التموينية وهم ايمن محمد ابراهيم مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين بالمحافظة، أحمد محمد صابر ريحان مدير التفتيش الفني بمديرية التموين بالمحافظة و همت فهمي عباس مدير شئون التموين بالمحافظة، احمد محمود العريان مدير صيانة الحبوب بمديرية التموين بالمحافظة، خالد حمزة الجوهري عضو بلجنة الضبط بالمديرية



وفي نفس السياق كرم المحافظ عددا من القيادات والعاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ وهم العميد نادر احمد علام نائب رئيس مدينة شرم الشيخ، المهندسة ريم صلاح عبد السلام مدير ادارة التراخيص، والمهندسة شيماء ضياء الدين ابو طالب مدير ادارة المرافق.



وكرم عددا من رؤساء القطاعات المتميزين بشرم الشيخ وهم أحمد محمد علي رئيس قطاع نبق ومشرف تنسيقات الطرق بالمدينة، وربيع أحمد جنيدي رئيس قطاع الهضبة؛ وكرم ايضا احمد محمد سليمان مدير الحملة الميكانيكية بشرم الشيخ، والسائق عبد الجليل ابراهيم ابو اليزيد.

تكريم المتميزين

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