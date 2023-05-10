سماح زيدان تشيد بمستوى الأعمال المشاركة في مهرجان أفلام السعودية

شاركت الفنانة سماح زيدان في الدورة التاسعة من مهرجان أفلام السعودية ضمن كوكبة من نجوم العالم الذين تم دعوتهم للمهرجان من مختلف أنحاء العالم.

وانطلقت النسخة التاسعة من مهرجان أفلام السعودية، الذي تنظمه جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم من هيئة الأفلام في وزارة الثقافة، في الرابع من مايو حتى 11 من نفس الشهر. وأشادت سماح زيدان بمستوى تنظيم المهرجان وما قدمته إدارة المهرجان خلال الدورة الحالية، واختيارها للأفلام المشاركة فيه من السعودية والعالم العربي وكذلك الأفلام الأجنبية، ومجموعة الأفلام المخصصة للأطفال، مؤكدة أن الدورة الحالية مميزة بدرجة كبيرة.

وشددت على أن تقديم الأفلام الخاصة بالأطفال يمثل أهمية كبيرة لربط النشء بالسينما منذ صغره، وهو ما يسهم بقدر كبير في تنشئة جيل مثقف سينمائيا وفنيا. وقالت سماح زيدان إنها مشاهدة العديد من الأفلام العربية والاجنبية في الدورة التاسعة كان فرصة هامة وكبيرة، في ظل إقبال جماهيري كبير على مشاهدة العروض، بالإضافة للاهتمام الكبير بالورش والندوات المقامة على هامش المهرجان.

ولفتت زيدان إلى أن حجم الأعمال المشارك في الدورة الحالية يمثل قيمة كبيرة، حيث شارك في الدورة الحالية 78 فيلماً، ضمن 48 مجموعة عرض و4 مجموعات للأطفال، كما أتاح المهرجان أيضاً لأول مرة مشاهدة 8 أفلام عبر أجهزة الواقع الافتراضي المصممة لخلق تجربة سينمائية مختلفة.