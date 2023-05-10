عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

10 كيلو.. حبس تاجري هيروين بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة 42 أسطوانة لمادة الهيروين المخدر وزنت 10,5 كيلو جرام قبل ترويجها على عملائه بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين قبل ترويجهم سمومهم علي عملائهم بالقاهرة وتولت النيابة التحقيق .

فقد تم ضبط شخصين مقيمين بمحافظة الإسماعيلية حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما 42 إسطوانة لمادة الهيروين المخدر وزنت 10,5 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.

الهيروين هيروين حبس شخصين حبس القاهرة امن القاهرة ضبط شخصين الشروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ينخفض سعر الذهب فى مصر بعد إعفائه من الجمارك .. برلمانية تجيب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

انخفاض شديد.. الدولار يتلقى ضربة قوية بعد بيانات مقلقة عن الاقتصاد الأمريكي

ذهب لمنزلها لمشاهدة عورتها .. فضيحة أستاذ جامعي وطبيبيّ تجميل وتخدير

وزارة السياحة والآثار توضح حقيقة منع المحجبات من دخول إحدى المنشآت

على مسئولية أحمد سليمان: 5 مليارات جنيه دخل الزمالك الـ8 سنوات الماضية

موضوعات متعلقة

7 آلاف قرص.. حبس تاجر مخدرات بالقاهرة

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

واقعة تزوير.. تطور جديد في أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

بيعاكسوا البنات.. حبس 4 شباب لممارستهم أعمال بلطجة أمام مدرسة بحلوان

للمصيف.. حبس نصاب الشاليهات بالقاهرة

خطوة بخطوة.. كيفية استخراج شهادة التحركات

كيفية استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة| خدمات

زوجة حسن شاكوش تتخذ إجراءات تصعيدية ضد مطرب المهرجانات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد زيادة السولار | التموين تحسم سعر رغيف الخبز

الأسبوع المقبل| مفاجأة سارة بشأن سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قرار الحكومة بإعفائه من الجمارك

هيرخص.. التموين تعلن انخفاض أسعار الذهب الأيام المقبلة

جنرال أمريكي يصدم زيلينسكي بشأن هدف واشنطن في الحرب ضد روسيا

ضياء رشوان : لا خطوط حمراء بالحوار الوطني| ومصر ليس بها معتقلون سياسيون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير يفجر مفاجأة عن تناول البيض المسلوق

رماها في الشارع.. طلاق عروس من يُؤتمن على العرض يشعل السوشيال ميديا

مفاجآت كأس مصر .. هل تتفوق فرق دوري المظاليم على المحترفين؟

صور زواج ريم طارق الأول تشعل السوشيال ميديا

فيديو

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

شهادة فنكوش.. حقيقة حصول سمية الخشاب على الدكتوراه الفخرية من الأمم المتحدة|فيديوجراف

إعفاء الذهب من الرسوم والضرائب واستثناء هذه المعادن | فيديو

سافِر إلى ربع دول العالم بالباسبور فقط | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ