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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طارق فهمي: العالم يمر بحالة من الارتباك في إدارة الأزمات الدولية

طارق فهمي
طارق فهمي

أكد طارق فهمي الخبير في شؤون الشرق الأوسط، أن العالم يمر بحالة من الارتباك  في إدارة الأزمات الدولية .

 

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وقال طارق فهمي في حواره في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :"    العالم به أزمات كثيرة مثل الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة بين الصين وتايوان ".

 

 وأضاف طارق فهمي :"  القوى الكبرى تسعى حاليا لحسم العديد من القضايا التي تهدد أمنها مثلما فعلت روسيا مع أوكرانيا ".

 

 وتابعت طارق فهمي :" مازالت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس النظام الدولي العالمي، ولم نصل بعد إلى عالم متعدد الأقطاب ".

 

 واكمل طارق فهمي :" الصين منافس قوي للولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الاقتصادي ".

طارق فهمي العالم الأزمات الدولية اخبار التوك شو أزمات

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