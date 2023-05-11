طارق فهمي: العالم يمر بحالة من الارتباك في إدارة الأزمات الدولية

أكد طارق فهمي الخبير في شؤون الشرق الأوسط، أن العالم يمر بحالة من الارتباك في إدارة الأزمات الدولية .

وقال طارق فهمي في حواره في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" العالم به أزمات كثيرة مثل الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة بين الصين وتايوان ".

وأضاف طارق فهمي :" القوى الكبرى تسعى حاليا لحسم العديد من القضايا التي تهدد أمنها مثلما فعلت روسيا مع أوكرانيا ".

وتابعت طارق فهمي :" مازالت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس النظام الدولي العالمي، ولم نصل بعد إلى عالم متعدد الأقطاب ".

واكمل طارق فهمي :" الصين منافس قوي للولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الاقتصادي ".