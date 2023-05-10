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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب روسيا.. إعلان مقلق من حلف الناتو بشأن الاستعداد لـ الحرب

حلف الناتو
حلف الناتو

قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، روب باور، إن دول الحلف يجب أن تكون مستعدة لصراع محتمل في أي لحظة، وبالتالي من الضروري تعزيز الدفاع الجماعي بشكل أكبر.

وقال باور: "يجب أن نكون مستعدين لحقيقة أن الصراع يمكن أن يطرق أبوابنا في أي لحظة.. تراقب الخدمات العسكرية لحلف شمال الأطلسي نمط السلوك العدواني المتزايد لروسيا".

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وأضاف أن “معًا حققنا أهم تعزيز منذ الحرب الباردة.. وبوجود تكامل أكبر في عملية التخطيط العسكري على مستوى الناتو والمستوى الوطني سيسمح للحلف بضمان عمل جميع الدول معًا”.

وقال باور: "إن تكامل التخطيط العسكري على مستوى الناتو والمستوى الوطني سيسمح لنا بتحقيق ما يرمز إليه علم الناتو، وسنسترشد ببوصلة واحدة معًا".

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