تهدد هيمنة الدولار.. روسيا تعلق على أزمة التخلف عن السداد في أمريكا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن خطر التخلف عن السداد في الولايات المتحدة حدث عدة مرات من قبل واتخذ بالفعل شكل طقوس تنتهي برفع آخر لسقف الدين القومي.

وقالت زاخاروفا، خلال إفادة صحفية: "مثل هذه المواقف تكررت مرارا وتكرارا من قبل. وانتهت على الدوام بنفس الشيء: لقد تم ببساطة رفع سقف الدين العام مرة أخرى ... سيقومون ببساطة ببعض الأعمال الطقسية مرة أخرى".

وأشارت إلى أن السياسة النقدية الأمريكية المتمثلة في الانبعاث غير المنضبط لـ الدولار هي سياسة غير مسؤولة، لأنها "أدت بالفعل إلى تسارع التضخم في أمريكا والأسواق العالمية، وقوض النظام المصرفي المالي الأمريكي ، وزيادة المخاطر على استقرار الاقتصاد العالمي”.

وشددت زاخاروفا على أن الإجراءات الأمريكية تقوض الثقة في الدولار كعملة احتياطية.

وقات إن "كل هذه الإجراءات ، إلى جانب الإجراءات الأمريكية الأحادية غير القانونية ضد الفاعلين الاقتصاديين، والحكومات والدول غير المرغوب فيها، وما إلى ذلك، تقوض الثقة في الدولار كعملة احتياطية".