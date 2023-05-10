فنلندا تعرض جزيرة ذات تحصينات عسكرية قرب حدود روسيا للبيع ..ماذا يحدث؟

أفاد موقع الإذاعة الوطنية الفنلندية “Yle”، بأن فنلندا عرضت جزيرة رانكي الصغيرة ذات التحصينات العسكرية بالقرب من الحدود مع روسيا للبيع.

وقالت الإذاعة الوطنية الفنلندية، إن السعر المطلوب هو ثمانية ملايين يورو.

واشترى Ismo Rätu، مالك الجزيرة، الجزيرة قبل ثماني سنوات مقابل 700 ألف يورو.

ووفقًا له، تم استثمار أموال كبيرة في البنية التحتية للجزيرة.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الجانب الروسي مستعد لاتخاذ إجراءات مختلفة إذا استخدم جيش دول الناتو، ولا سيما الولايات المتحدة، أراضي فنلندا.