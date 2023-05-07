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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فنلندا تستخدم النفايات الإيطالية بدلا من الوقود الروسي.. تفاصيل

صدى البلد

قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم، إن فنلندا اضطرت لاستخدام النفايات الإيطالية كبديل للوقود الروسي، وذلك بعد حظر الدول الأوروبية استيراد الأخشاب من روسيا.

وذكرت وسائل إعلام فنلندية محلية، فإنه تم حرق جميع النفايات التي جمعها 1.5 مليون شخص جنوب فنلندا، حتي وقتنا الحالي.

ومع ذلك، سيتم استنفاد هذا المخزون قريبًا وسيتعين على البلاد استيراد النفايات من إيطاليا.

يُذكر أن فنلندا قامت في السابق بتصدير النفايات إلى إستونيا والسويد لأن الدولة لم يكن لديها الوقت الكافي لإعادة تدويرها. ولكن الآن، تغرت الأوضاع. حيث انخفضت صادرات النفايات الفنلندية بمقدار 60 ألف طن وزادت بمقدار 40 ألف طن.

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