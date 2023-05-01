واشنطن تستعد لنشر قوات الجيش الأمريكي علي أراضي فنلندا.. تفاصيل

أفادت صحيفة “هلسنجن سانومات” الفنلندية، بأن السلطات الفنلندية تعمل على تطوير اتفاقية تسمح للولايات المتحدة بنشر قوات على الأراضي الفنلندية.

وأوضحت أن الاتفاقية ستسمح لـ الجيش الأمريكي باستخدام أراضي فنلندا ومنشآتها العسكرية.

وفي 4 أبريل، انضمت فنلندا رسميًا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، إن روسيا بدأت بالفعل في تطوير إجراءات استجابة لوقف التهديدات المحتملة بسبب انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

كما أفاد قائد قوات الدفاع الجوي، نائب القائد العام للقوات الجوية، الجنرال أندري ديمين، بأن قوات الدفاع الجوي الروسية بدأت في حل قضايا حماية الحدود الشمالية الغربية على خلفية توسع الناتو بسبب انضمام فنلندا إلى الحلف.