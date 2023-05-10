روسيا تتراجع .. مسؤول عسكري أوكراني يكشف عن تطور في باخموت

قال مسؤول عسكري أوكراني، اليوم، إن القوات الروسية تراجعت كيلومترين في باخموت نتيجة هجومنا المضاد.

وقال الجيش الأوكراني، في وقت سابق اليوم، إن قواته ألحقت أضرارًا جسيمة، بلواء البندقية الآلي المنفصل 72 لروسيا بالقرب من باخموت، وإن المدينة الشرقية لا تزال الهدف الرئيسي لموسكو.

وقال سيرجي تشيرفاتي، المتحدث باسم القوات الأوكرانية في الشرق، إن الوضع لا يزال “صعبًا” في باخموت، لكن موسكو اضطرت بشكل متزايد إلى استخدام قوات الجيش النظامي بسبب الخسائر الفادحة بين مجموعة فاجنر التابعة للجيش الخاص.

ومن جانبه، قال قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، إن روسيا فشلت في الاستيلاء على مدينة باخموت قبل الموعد النهائي في 9 مايو، وهو اليوم الذي احتفلت فيه روسيا بانتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن ”الروس لم يتمكنوا من الاستيلاء على باخموت.. هذه كانت آخر عملية عسكرية مهمة أرادوا استكمالها بحلول التاسع من مايو”.