نائب رئيس جامعة الزقازيق يفتتح معرض الفنون التشكيلية للطلاب

افتتح الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة الزقازيق معرض الفنون التشكيلية للطلاب، والذي تنظمه أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الجامعة، بمشاركة كبيرة من مختلف كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق.

جاء ذلك بحضور لجنة تحكيم المعرض برئاسة الدكتور شحته حسني عميد كلية التربية للطفولة المبكرة ،و الدكتورة هاله محمود عبد العزيز و الدكتورة غاده محمد شعيب بكلية التربية النوعية، حيث تم عرض العديد من المعروضات الفنية، والتي تتضمن لوحات فحم ورسومات زيتية والعديد من المشغولات الفنية واليدوية.

أشاد الدكتور عاطف حسين بما يضمه المعرض من لوحات ومشغولات فنية تبرز إبداعات الطلاب ومواهبهم، مؤكداً على دور إدارة رعاية الشباب بالجامعة وجهودهم المبذولة فى حث وتشجيع الطلاب على المشاركة فى مختلف الأنشطة الطلابية.

كما أكد نائب رئيس الجامعة على أهمية الأنشطة الطلابية وذلك لدورها الهام فى تنمية وعى الطلاب وصقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية.