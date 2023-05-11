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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مش أمم متحدة| القصة الكاملة لتكريم سمية الخشاب “الوهمي”.. ومطالب بالتحقيق في الواقعة

سمية الخشاب
سمية الخشاب

تصدرت الفنانة سمية الخشاب، خلال الـ 24 ساعة الماضية، قائمة الموضوعات الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل ومختلف منصات التواصل الاجتماعي وبالأخص تويتر، وذلك بعد إعلان تكريمها فنياً من جهة تحمل اسم منظمة الأمم المتحدة للفنون، والتي منحتها الدكتوراه الفخرية.

وأثار هذا الخبر، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل بعض المستخدمين عن صحة المنظمة المانحة للجائزة، فيما تباينت آراء آخرين بشأن جدوى هذا النوع من التكريمات الفنية، وما إذا كان يؤثر على الفنانين وشعبيتهم.

ونشرت الفنانة سمية الخشاب، صورًا لحصولها على شهادة الدكتوراه الفخرية عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، ولكن وجدت نفسها في ورطة كبيرة، إذ تعرضت لانتقادات واسعة وهجوم ثقافي وجماهيري، بسبب نفي المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة وجود كيان تابع للمنظمة الدولية يحمل اسم "منظمة الأمم المتحدة للفنون". وقد طالب البعض بالتحقيق الرسمي في صحة تلك الشهادة، مما جعل سمية الخشاب تواجه الكثير من التشكيك والسخرية والانتقادات.

 

أعمال الفنانة سمية الخشاب

 

على جانب آخر.. وبدأت الفنانة سمية الخشاب تصوير فيلم (التاروت) منذ أسابيع في أحد الفيلات بمنطقة شبرامنت، وهي الفيلا التي ستكون الديكور الرئيسي في العمل الذي يشاركها بطولته رانيا يوسف، ناهد السباعي ومحمد عز وهو من إخراج إبرام نشأت.

 

وفي نفس الوقت تقوم سمية الخشاب بتصوير أحداث مسلسلها الجديد “أرواح خفية”، حيث سافرت مؤخرًا إلى منطقة العين السخنة لتصوير بعض المشاهد هناك مع مجموعة من الأطفال المشاركين في بطولة المسلسل.

حياتها الأسرية

وتزوجت للمرة الأولى قبل دخولها عالم الفن، وكان زواجها تقليديًّا وانتهى بالانفصال لمعارضة زوجها الأول دخولها عالم الفن، وتزوجت للمرة الثانية سرًّا واستمر الزواج سرًّا حتى عام 2014 عندما وقع الانفصال من زوجها السري الذي وضحت سمية حينها أنه رجل أعمال عربي معروف، وفي يوم 20 أكتوبر 2017، تزوجت للمرة الثالثة من المطرب الشعبي المصري أحمد سعد الذي انفصلت عنه آواخر مارس 2019 انفصلا بعد رفعها قضية طلاق للضرر”، مؤكّدة أنّها هي التي أخذت القرار منذ 6 أشهر.

 

خلاف سمية الخشاب وأحمد سعد

 

سبق أن قالت سمية الخشاب في تصريحات صحفية منذ أعوام عدة إنها تعرضت لضرب مبرح من أحمد سعد حينما كانا متزوجان، وأنها مرت بليلة عصيبة حينما اعتدى عليها الأخير.

 

سمية الخشاب التواصل الاجتماعي الأمم المتحدة الدكتوراه الفنانين

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