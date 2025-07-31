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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يشيد بتفوق الطالبات في مؤتمر الاتصالات ويعتمد هذه المكافأة

طالبات الغربية
طالبات الغربية
الغربية أحمد علي

أشاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بالمشاركة المشرفة لطلاب مصر عامة، وطلاب الغربية على وجه الخصوص، في فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للاتصالات ITC-Egypt 2025، الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن هذه المشاركة تمثل صورة مشرفة لشباب مصر القادر على التميز والإبداع في المجالات العلمية والتكنولوجية، ياتي ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على دعم التميز العلمي وتشجيع النماذج المضيئة من شبابها.

دعم محافظة الغربية 

وأعرب محافظ الغربية عن فخره الكبير بحصول الطالبتين چودي محمد سعيد ورفيدة ناصر أحمد، من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالغربية (STEM)، على المركز الأول في التحدي العلمي “تكثيف المياه من رطوبة الجو”، ضمن فعاليات المؤتمر، وذلك من خلال مشروع علمي مبتكر يعتمد على استخلاص مياه نقية من الهواء باستخدام مادة ماصّة للرطوبة، ثم تسخينها لتبخير المياه وتكثيفها بشكل عملي وفعّال. وقد حصل المشروع الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها أربعون ألف جنيه، تكريمًا لابتكارهما العلمي وتميزهما اللافت.

وفي هذا السياق، وجّه اللواء أشرف الجندي خالص الشكر والتقدير للأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على دعمه المتواصل للطلاب الموهوبين، وحرصه على خلق بيئة تعليمية حاضنة للإبداع والابتكار، مؤكدًا أن هذا الفوز هو امتداد لتكامل الجهود التربوية والإدارية بالمحافظة.

ابتكار طالبات الغربية 

كما ثمّن المحافظ الدور الريادي لمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالغربية (STEM) – التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية – والتي وصفها بأنها نموذج وطني يُحتذى به في إعداد جيل جديد من العقول المبتكرة، مؤكدًا أنها أصبحت واحدة من أبرز القلاع التعليمية في الجمهورية الجديدة.

وقال المحافظ في تصريحاته: “مدرسة STEM بالغربية تمثل قلعة تعليمية نفخر بها، فهي تفتح أبواب المستقبل أمام أبنائنا من خلال منظومة تعليمية متكاملة تُعلي من قيمة التفكير والبحث العلمي.”

وأضاف: “ويشرّفنا أن يكون من بين طلابها هذا العام الطالب المتفوق عمر سعد الدين كامل عبدالعزيز شحاتة، الذي حقق إنجازًا بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في شعبة علمي علوم بمدارس STEM، بمجموع بلغ 675.97 درجة. وهو إنجاز يعبّر عن الإصرار والتميز، ويعكس تفوق المدرسة وطلابها وهيئة تدريسها

كما عبّر اللواء أشرف الجندي عن اعتزازه بمستوى المشروعات التي قدّمها طلاب الغربية خلال المؤتمر، والتي تعكس فهمًا عميقًا للتكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل دعمها الكامل للمدرسة وطلابها المبدعين، وأن ملف التعليم والابتكار سيظل في صدارة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

واختتم المحافظ تصريحاته قائلًا: “فخور بكل طالب وطالبة من أبناء الغربية، فخور بإنجازاتهم، وسنواصل دعمهم بكل السبل… فالغربية ستظل دائمًا عروس الدلتا، ومصنع العقول ومهد التفوق العلمي في مصر.”

اخبار محافظة الغربية طالبات مؤتمر الاتصالات تفوق جائزة دولي

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