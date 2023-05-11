اختبار صعب .. رسالة مهمة من شبانة لفريق الأهلي بشأن مباراة الترجى

أكد الإعلامي محمد شبانة، ان النادي الأهلي مقبل على اختبار صعب أمام الترجي التونسي يوم الجمعة القادم، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق الأحمر عليهم بذل قصارى جهدهم وأن يقدموا أقصى مجهود لهم داخل الملعب من أجل تحقيق الصعود لنهائي دوري ابطال افريقيا.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي وصل لمراحل الحسم، وبالتالي لابد أن يكون لاعبي الأهلي في أفضل حالاتهم وقمة تركيزهم، وطموح جماهير القلعة الحمراء كبيرة في حصد بطولة دوري ابطال افريقيا".

وأضاف: "كل لاعبي الأهلي جاهزين لمواجهة الترجي التونسي، وكل اللاعبين في أتم الجاهزية لخوض اللقاء، وقد يفكر كولر في مشاركة ياسر ابراهيم على حساب محمود متولي مع استمرار ديانج بدلا من عمرو السولية، على أن يتم تجهيز متولي والسولية للقاء الإياب".

وأكمل: "الترجي التونسي من أهم الأندية الأفريقية واكبر الاندية التونسية، ولذلك يجب أن يكون لاعبي الأهلي في قمة تركيزهم".