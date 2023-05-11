نجم الأهلي السابق: الترجي بعيد عن مستواه الفني.. وأتوقع مشاركة قندوسي أساسيًا

أكد شريف عبدالفضيل، أن عدم وجود جماهير الترجي التونسي، دافع جيد للاعبي الأهلي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب بنصف نهائي دوري ابطال افريقيا، مشددًا على قدرة لاعبي الفريق الأحمر على الصعود للمباراة النهائية.

وقال عبدالفضيل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لعبت في تونس كثيرا، وجمهور الترجي دائمًا يكون دافع قوي للاعبيه، وغيابهم سيكون مؤثر بدرجة كبيرة على أداء الفريق التونسي الذي يعاني من غيابات عديدة وتراجع واضح في الأداء".

وأضاف: "لاعبي النادي الأهلي اغلقوا صفحة لقاء السوبر تمامًا، وهذه هي عادة القلعة الحمراء دائمًا، وظهور اللاعبين في (عزومة كهربا) أمر إيجابي، لكن كنت أفضل تأجيلها لما بعد مباراتي الترجي، من أجل فرض حالة من التركيز على الجميع".

وزاد: "أي فريق كبير يجب أن يضم لاعبين مميزين وأن يكون مستوى البديل قريب من الأساسي، والترجي التونسي يعاني من مشاكل فنية كثيرة وبعيد عن مستواه، ولكن في مواجهة الأهلي سيكون الوضع مختلف حتى في غياب الجمهور، وسيكون للترجي أيضا دوافع كبيرة وهو يلعب على أرضه لتحقيق نتيجة جيدة قبل لقاء الاياب".

وواصل: "اعتقد أن مارسيل كولر مدرب الأهلي سيواصل الدفع بـ3 لاعبين في الوسط، ومن الوارد أن يكون قندوسي له دور كبير في اللقاء، ولكن أتمنى أن يبدأ المباراة بتحفظ من أجل احترام الترجي الذي يلعب على أرضه ووسط جماهيره".

وأكمل: "كولر أثبت جدارة كبيرة في الفترة الأخيرة، وخاض المواجهات الصعبة بشكل جيد خصوصا في نهائي كأس مصر والسوبر، لكن اتمنى أن يكون الأهلي متحفظًا دفاعيًا في بداية اللقاء".

وتابع عبدالفضيل: "الأهلي سيلعب بطريقة 4-2-3-1، والأفضل مشاركة قندوسي من أجل اللعب بشكل هجومي، والأقرب أن يبدأ ياسر إبراهيم بجوار عبدالمنعم في خط الدفاع، والأمر يعود للحالة الطبية والفنية في النهاية".

وختم: "اتوقع ان يحقق الاهلي نتيجة ايجابية، ويفوز على الترجي بهدف نظيف أو بنتيجة 2-1".