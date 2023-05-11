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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يكشف عن نتيجة مباراة الترجى

صدى البلد

 

أكد عادل عبدالرحمن نجم الأهلي السابق، أن مواجهة الفريق الأحمر أمام الترجي التونسي، لن تكون سهلة، رغم غياب الجماهير، خصوصا أن فريق باب سويقة له باع طويل في البطولات القارية، رغم أنهم ليسوا في أفضل احوالهم الفنية.

وقال عبدالرحمن في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "بالتأكيد الترجي يعاني من بعض المشاكل الفنية والإصابات، لكنه يبقى فريق كبير ومتمرس في البطولات القارية، ومعهم نبيل معلول أحد المدربين الكبار في القارة السمراء".

وأضاف: "مارسيل كولر المدير الفني للاهلي قام بتثبيت التشكيلة في الفترة الماضية، ولو لعب بـ3 ديفيندرات ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية، سوف يشارك محمود متولي في المباراة، أما لو لعب أحمد قندوسي بشكل أساسي في الوسط، سيتم الدفع بـ محمود متولي بجوار محمد عبدالمنعم".

وواصل: "ولكن الافضل الدفع بـ3 ديفيندرات في الوسط، الأهلي يحتاج للخروج بنتيجة ايجابية في لقاء الذهاب، لذلك يجب تواجد ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية، من أجل تأمين الدفاع والوسط وأن يبدأ محمود متولي المباراة في بدايتها، ثم يقوم في الشوط الثاني بتغيير الاستراتيجية".

وأكمل: "الترجي سوف يسعى لتحقيق نتيجة ايجابية في المباراة لأنه يخشى من مواجهة الاياب في استاد القاهرة وسط الحضور الجماهيري الكبير، ولذلك يجب على لاعبي الأهلي الهدوء التام والتركيز، من أجل الخروج بنتيجة جيدة".

وتابع: "الأفضل بالنسبة لكولر، هو مشاركة أحمد عبدالقادر في الجبهة اليسرى، خصوصا في وجود 3 لاعبين في مركز محور الارتكاز، وعبدالقادر لديه ميزة في الاختراقات والمراوغات، وأتمنى تواجد محمد شريف في لقاء الذهاب بتونس أساسيا لأنه يجرى كثيرا ويتحرك في المساحات ويلعب على الاطراف، بينما الافضل مشاركة محمود كهربا مواجهة الاياب".

وختم: "اتوقع نهاية المباراة في تونس بالتعادل الايجابي 1-1".

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