شاب بالغربية يرد مبلغ 500 ألف جنيه اتحولوا بالخطأ بحسابه البنكي.. شاهد

شهدت قرية سنباط التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية استمرار حالة من الفرحة والسعادة الغامرة بين صفوف الأسر والعائلات عقب اتسام أحد أبنائهم بالأمانة من الشباب يدعي إبراهيم السباعي في نهاية العقد الرابع من عمره بضرب المثل ورده مبلغ 500 ألف جنيه تم تحويلهم لحسابه بالخطأ بموجب رد المبلغ للبنك التابع له، رافضًا الحصول على أي مقابل ولا حتى مكافأة من البنك أو من صاحب النقود.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي الشاب مكالمة من بأحد البنوك المصرية، وبالتحديد من أحد ممثلى خدمة العملاء بفرع البنك بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، يخبره فيها أنه تم تحويل مبلغ نصف مليون جنيه على حسابه بالخطأ من أحد عملاء البنك، مناشدا منه التفاوض حول رد المبلغ لأصحابه لما يسبب لهم الأمر من خسارة فادحة .

وأضاف الشاب "السباعي" أنه ترك عمله بالشركة الخاصة التي يعمل بها متوجها إلي أقرب فرع لمراجعة حسابى ووجدتني بالفعل قد تلقيت مبلغ نصف مليون جنيها مصرى مشيرا إلي تواصله مع مدير البنك لمقابلته واتخاذ الإجراء اللازم في مثل هذه الأحوال، ليتم تحويل الأموال مرة أخرى لصاحبها.

واستشهد الشاب الأمين أن فرع البنك كرمه بحضور الموظفين كمثال للشرف لافتا بقوله "الحمد لله علي كرمه وشعرت بالفخر علي عملي ده ورفضت الحصول علي أي مكافآت لأن هذا المال مملوك لأشخاص بعينها، والناس للناس وأن طلبت من الله أن يجعل نصيبى ونسبة الأموال من النصف مليون جنيه من الصحة والعافية فى نفسي وأولادي وأسرتي.



الجدير بالذكر أن الشاب الأمين يعمل أمين مخازن في شركة إنشاء عقاري، وأب لطفلين هما جمال وفؤاد، وهو يحاول أن يؤصل فيهم هذه القيم والمبادئ كما فعلت والدته معه منذ صغره، موضحًا أن هذا التصرف الذي قام به هو نتاج طبيعي لتربية والدته التي طالما عكفت على تربيتهم علي الأخلاق الدينية والعادات الإجتماعية وربت فيه الضمير الحي، عقب وفاة والده وهو طفل صغير، وهو ما يسعى بدوره هو الآخر لتربية أبنائه عليه، مؤكدًا ان من يستحق التكريم ومثال والأمانة والإيثار والتضحية هي والدته التي زرعت فيه.

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