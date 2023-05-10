الكرملين: روسيا تنفذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا وليس حربا

قال الكرملين، اليوم، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "صعبة للغاية" لكنها حققت أهدافا محددة.

وأشار الكرملين إلي أن روسيا تتصرف ببطء في أوكرانيا لأنها تنفذ عملية عسكرية خاصة وليست حربا. حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وفي إطار التحركات العسكرية الروسية في أوكرانيا، قالت صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية، إن روسيا بدأت في استخدام دبابة T-14 أرماتا المتطورة في المعارك ضد القوات المسلحة لأوكرانيا، محذرة الغرب من نه يجب عليه الاستعداد.

وقالت “لو فيجارو”: "إذا دخلت دبابة T-14 أرماتا إلي ساحة المعركة، فسيتعين على الدبابات الألمانية والأمريكية مواجهة المجهول. هي دبابة متطورة للغاية، ويجب أن نستعد لوصولها الهائل".

وفي وقت سابق، دخلت دبابة جديدة لساحات الحرب في أوكرانيا، حيث استعانت القوات الروسية العاملة في أوكرانيا بدبابات "أرماتا"، التي تعد من الجيل للتالي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.