امرأة تثير الجدل عبر السوشيال ميديا لتخلصها من حوالي ربع وزنها..اعرف القصة

أثارت امرأة الجدل على مواقع التواصل الأجتماعي بعد نشرها لمجموعة صور لها بعد فقدانها الكثير من الوزن على الرغم من استمرارها في تناول الأطعمة التي تحبها

كانت جوان ريف "تتجنب الذهاب إلى المنتزهات الترفيهية خوفًا من عدم وضعها في المقعد" وقد وصلت إلى مرحلة في حياتها .

في محاولة لأن تصبح نحيفة ، انضمت جوان إلى تطبيق WeightWatchers في محاولة لخسارة الوزن لتخسر بالفعل حوالي ربع وزنها .

تحدثت حصريًا إلى Express.co.uk عن رحلتها في إنقاص الوزن والنصيحة التي ستقدمها للآخرين الذين يجدون أنفسهم في وضع مماثل.

أوضحت جوان أنها "كانت تحاول إنقاص الوزن لفترة طويلة" ، لكن "لم تحقق نجاحًا كبيرًا". وأضافت: "لقد مررت بدورات من فقدان بعض الوزن ثم العودة مرة أخرى لاكتساب الكيلوجرامات الزائدة

أكدت أنها قد اكتشفت طرقًا مختلفة لفقدان الوزن ، لكن كنت أعاني من أجل الوصول إلى العقلية الصحيحة.