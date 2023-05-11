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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شقيقين قتلا نجل شقيقهما انتقامًا في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس شقيقين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامهما بقتل نجل شقيقهما، طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر؛ لوجود خلافات سابقة بينهما وبين شقيقهما والد المجني عليه، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

وكان قد لقي طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر، مصرعه على يدي شقيقي والده؛ انتقامًا من شقيقهما؛ بسبب وجود خلافات قائمة فيما بينهما وبين والد المجني عليه، دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي مفادها وصول المدعو (إسلام. ا. ط- 16 عامًا- طالب- يقيم ناحية قرية السكساكة دائرة المركز).

فاقد الوعي؛ إثر إصابته بغيبوبة تامة وكسور في عظام الجمجمة، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية إلا أنه توفي داخل المستشفى متأثرًا بإصابته.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والده المدعو (أحمد. ط- 47 عامًا- يقيم بذات الناحية)، اتهم كلًا من شقيقيه (محمد.ط، ومرسي.ط)، بالتعدي على نجله المذكور وإنهاء حياته؛ إثر وجود خلافات فيما بينه وبينهما.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي امرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تم تجديدها 15 يومًا.

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