الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الخميس، عددا من قرارات رئيس مجلس الوزراء.

وتضمنت القرارات؛ قرارا رقم 1361 لسنة 2023 باعتبار مشروع ازدواج طريق “دمياط / رأس البر” في المسافة من هاويس دمياط حتى مدخل رأس البر بطـول 11.5 كـم، وعرض 20 مترا، بمسطح إجمالي 18 فدانًا و6 قراريط و23075 سهما من أعمال المنفعة العامة.

ونشرت قرارا رقم 1362 لسنة 2023 باعتبار مشروع إقامـة محطة رفع مياه الصرف الزراعي وخط الطرد لها (محطة البطس الجديدة)، بمسطح 15 فدانًا وقيراطين و7 أسهم بناحية فانوس - مركز طامية - محافظة الفيوم من أعمال المنفعة العامة.

مشروع نزع ملكية قطعة الأرض

كما نشرت قرار رقم 1363 لسنة 2023 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم 10 زمـام قرية برشـوم الصغرى – مركز طوخ - محافظة القليوبية، بمسطح 15 قيراطا و8 أسهم، وذلك لإقامة مركز شباب عليها من أعمال المنفعة العامة.

ونشرت الجريدة قرارا رقم 1365 لسنة 2023 باعتبـار مشـروع نزع ملكيـة قطعة الأرض رقم 25 الكائنة بحي السلام ثانٍ، محافظة القاهرة - بمساحة 68000 م٢) تقريبا، واللازمة لتنفيذ جزء من مشروع 200 ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى.

ونشرت قرار رقـم 1366 لسنة 2023 باعتبـار مشـروع نزع ملكيـة قطعة الأرض رقم (7) الكائنة بحى السـلام ثانٍ - محافظة القاهرة – بمساحة 11000 تقريبا، واللازمة لتنفيذ جزء مـن مشـروع 200 ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى (مشروع أهالينا 6) من أعمال المنفعة العامة.

