بلطجي مخمور يسدد طعنة لطالب في المنيرة الغربية بالجيزة

أنهى بلطجي مخمور حياة طالب في منطقة المنيرة الغربية حيث سدد له طعنة قاتلة وفر هاربا قبل أن تتمكن مباحث الجيزة من ضبطه.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث إمبابة يفيد فيه تلقيه بلاغا من أهالي شارع رؤوف صادق بدائرة القسم، بمقتل طالب 20 سنة طعنه بلطجي يبلغ من العمر 29 عاماً طعنه نافذة أودت بحياته في الحال.

وتبين من البلاغ أن المتهم كان في حالة من السكر أدت لقيامه بالاعتداء على جميع قاطني الشارع بالسب والشتم، وفر هاربا.

وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث بسرعة القبض على المتهم، وقبل مرور 24 ساعة تمكن العقيد محمد ربيع، والقوة المرافقة له من القبض على المتهم مختبئ بشقة في إمبابة، تحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.