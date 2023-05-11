صحف الكويت| الأسد يبدي إعجابه بإنجازات بن سلمان.. والكرملين: العملية الروسية في أوكرانيا صعبة جدا

الأسد يُعبّر عن إعجابه الشديد بالإنجازات التاريخية لمحمد بن سلمان

الكرملين: العملية الروسية في أوكرانيا «صعبة جدا»

الكويت تدين العدوان الصهيوني السافر على فلسطين

الصحة الفلسطينية: 25 شهيداً و76 إصابة حتى اللحظة جراء العدوان على غزة

اهتمت صحف الكويت اليوم الخميس بعدة احداث محلية وعالمية.

حيث نقلت صحيفة الراي كلمة بشار الأسد لولى عهد السعودية، عن وكالة الأنباء السورية «سانا» ان الأسد أكد “أن انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزّز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية”.

و نشر السفير نايف السديري قائلا :"اليوم مع فخامة الرئيس بشار الأسد، الذي عبّر عن إعجابه الشديد بالإنجازات التاريخية التي حقّقها سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، حفظه الله".

وافادت نفس الصحيفة بأحدث تصريحات الكرملين حيث نقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا “صعبة جدا” لكنها ستستمر، حسبما أفادت رويترز.

وأضاف بيسكوف في المقابلة أن روسيا تمكنت من إلحاق أضرار جسيمة بالآلة العسكرية الأوكرانية وأن ذلك سيستمر.

ويقدر مسؤولون غربيون أن أكثر من 200 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله “العملية العسكرية الخاصة مستمرة، وهي عملية صعبة جدا، وبالطبع تحققت أهداف معينة خلال عام”.

وأضاف بيسكوف قائلا : “تمكنا من ضرب الآلة العسكرية الأوكرانية كثيرا”، مشيرا إلى أن روسيا شنت ضربات صاروخية لا حصر لها على ما قال إنها أهداف عسكرية في أنحاء أوكرانيا. وتابع “هذا العمل سيستمر”.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية إدانة الكويت لقوات الاحتلال، حيث أدان مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

وأكد البنات علي ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن في المنطقة والعالم.

ودعا البناي في تصريح للصحفيين إلي توفير الحماية للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه المشروعة كافة التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن إدانة سلطات الاحتلال الصهيونية يجب أن تكون مطلقة ومن قبل الجميع، مشيراً إلى أن حماية المدنيين الفلسطينيين يتعين أن تكون بالمعنى المادي والقانوني وهي مسؤولية ملقاة على عاتق مجلس الأمن.

ونقلت نفس الصحيفة عدد شهداء فلسطين اثر الغارات الجوية حتى الان، و أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم، الخميس، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ فجر يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت الوزارة إنه تم استشهاد 25 مواطناً وإصابة 76 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الوزارة عن استشهاد ثلاثة وسبع إصابات، جراء استهداف إسرائيلي في محافظة خان يونس.

وأكدت الوزارة في البيان أنه بين الشهداء نساء وأطفال.

كما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن استشهاد مسئول الوحدة الصاروخية على غالي، بالإضافة إلى اثنين آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية شمال قطاع غزة فجر اليوم.

وبذلك يرتفع عدد القادة العسكريين في سرايا القدس، الذين تم استهدافهم خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى أربعة، بعد استشهاد ثلاثة في الغارة الأولى لطائرات الاحتلال فجر الثلاثاء الماضي.