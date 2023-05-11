الشباب والرياضة تختتم فعاليات ملتقى الحرف اليدوية للفتيات بالإسكندرية

اختتمت اليوم وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، إدارة الفتاة والمرأة ، فعاليات ملتقى الحرف اليدوية الثالث ، بالمدينة الشبابية بالإسكندرية بحضور فتيات أندية الفتاة من محافظات (مطروح ، الإسكندرية ، البحيرة )والذي استمر خلال الفترة من ٧ حتى ١٠ مايو الجاري .

تضمنت ورش الملتقى تدريب الفتيات على عدد من المنتجات اليدوية والحرفية (ورش الريزن- الاركيت- -الاسترينج) وقد شهدت الورش تفاعل كبير من الفتيات وسعادتهم بظهور المنتج الحرفي من الورش المقامة والتي تعتبر مخرجات وخبرة حرفية جديدة أضيفت لهن .

وتحرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الفتيات من خلال إقامة هذه الورش ، لإعطاء أفكار جديدة لمشروعات قد تساهم في إقامة مشاريعهن الخاصة وفتح مجال لسوق العمل ،كما تهدف الى تنمية مهارتهن وتدريبهن على الحرف اليدوية المختلفة بهدف توفير فرص عمل لهن واستغلال مواهبهن المختلفة في إطار الأنشطة المختلفة لأندية الفتاة بمراكز شباب المحافظات.