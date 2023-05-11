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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافسة مع لا أحد.. كهربا ينشر رسالة غامضة على إنستجرام

كهربا
كهربا

وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر كهربا عبر خاصية “الاستوري”، فيديو، معلقًا عليه “أنا في منافسة مع لا أحد، أنا أركض في السباق الخاص بي”.

وكشف عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، مفاجأة عن آخر تطورات أزمة محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق، بشأن غرامته لصالح نادي الزمالك.

وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية:" كهربا هو من طلب الانتقال إلى الأهلي، بعد احترافه في الخارج، قال أريد أن أعود لمصر وتواصل مع المسؤولين في الأهلي.

ورد القيعي، علي سؤال، “هل الأهلي وقف بجانب كهربا بالشكل الأمثل؟”، قائلا:"كل شيء في إطاره، هذه القضية بها ملابسات لا أريد أن أذكرها".

وأكمل:"الأهلي لم يكن طرفًا في هذه القصة تمامًا، وغير صحيح أن الأهلي دفع كهربا للاحتراف في البرتغال لكي يعود مرة أخرى للقلعة الحمراء، والله الأهلي لم يكن له يد في سفره للخارج ولا كنا نعلم أنه سيفعل ذلك.

وأكمل:"الموضوع معقد والغرامة كبيرة والأهلي يحاول مساندة كهربا بالتخلص من هذه المشكلة، متابعا:"هناك طرق نعوض بها كهربا كلاعب،وهي أننا نعطيه وسائل لكي تزود دخله لكي يقدر يسدد الغرامة.

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