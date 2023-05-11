الجهاز الفني للزمالك يستقر على الدفع بالجزيري أساسيا في مباراة الإسماعيلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، علي الدفع بالتونسي سيف الجزيري مهاجم الأبيض في التشكيل الأساسي خلال مباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

ويغيب ناصر منسي مهاجم الأبيض عن المباراة المقبلة في ظل إصابته بشد في العضلة الضامة، واستقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني على الدفع بالجزيري أساسيا في ظل عدم اقتناعه بمستوى البنيني سامسون أكينولا.

وفي سياق آخر، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، خوض المران الختامي غدا الجمعة في الخامسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة المقرر لها يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.