مايا دياب تستعد لطرح ألبوم MyMayaV

وقعت النجمة اللبنانية مايا دياب عقد إنتاج ألبوم بعنوان MyMayaV المتوقع صدوره في وقت لاحق هذا العام.



وقالت مايا: أنا سعيدة جداً بهذا التعاون، آمل أن يوصل مشروعنا المشترك الموسيقى العربية إلى جماهير أوسع في جميع أنحاء العالم، وأن نتمكن معًا من رفع حدود الموسيقى العربية.





بدأت مايا دياب طريقها نحو الشهرة عام 1996 وخلال السنوات التالية قدمت برامج ناجحة عبر قنوات عربية رائدة منها MBC و Orbit و LBC و MTVاللبنانية.



عام 2010 قررت مايا التركيز على مسيرتها الفنية في عالم الموسيقى والأغاني وأصدرت مايا أغنية "سوا" عام 2011، وتبعتها أغنية "حبيبي" بعد فترة وجيزة، كانت الأغنيتين رائعتين، وتصدرتا سباق الأغاني العربية. كما تعاونت مايا مع أهم النجوم العالميين مثل جيسون ديرولو في عام 2014 وفرنش مونتانا وماساري في عام 2018.



عام 2015 أصدرت مايا البوم My Maya الذي تضمن 9 أغاني منوعة بين اللبنانية والمصرية وحقق انتشاراً كبيراً، تبعه بعد ذلك مجموعة كبيرة من الأعمال المنفردة التي أصدرتها مايا في السنوات الأخيرة، عام 2020 شاركت بحفل افتراضي مع أنغامي بعنوان "روح بيروت" إلى جانب أشهر النجوم العرب والعالميين.