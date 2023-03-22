يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر خرافي لفستان مايا دياب اللامع

شاركت النجمة مايا دياب صورة جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة للغاية.

سعر فستان مايا دياب

وقد ارتدت مايا دياب فستانا طويلا ولامعا باللون البيج وبأكمام طويلة وهاي كول من منطقة الرقبة، وهو ما أبرز من رشاقتها.

وبلغ سعر فستان مايا دياب 18,771 ريال سعودي، وهو ما يعادل 154،383.83 جنيه مصري، وهو من تصميم “kiristinalfidelskaya”.

سعر فستان مايا دياب

وتركت مايا دياب شعرها منسدلا عبر اكتافها، وظهرها بتسريحة انسابية وناعمة، مع عمل تمويجة لشعرها على وجهها.

مايا دياب

ولم تتكلف مايا دياب في ارتداء الإكسسوارات أو وضع المكياج، فقد اختارت ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.