داعية إسلامي يكشف عن توقعات صادمة على الهواء..فيديو

أكدعبد الرحمن بصل، المحامي والداعية الإسلامي، أن بعض الأشخاص يمتلك ما يسمى الحاسة السادسة وتكون قوية، وتوقعاته قد تكون صحيحة.

وكشف عبد الرحمن بصل، خلال لقاء له لبرنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مايا الشربيني”، عن أهم توقعاته التي يمكن أن تحدث هذا العام قائلا “هناك فنانة كبيرة ستعتزل خلال شهر يوليو القادم، إضافة إلى أنه يتوقع أن يتوفى واحد من رؤساء الأندية الكبيرة في مصر”.

وتوقع المحامي والداعية الإسلامي موعد وفاته قائلا “أنه يتوقع أن يتوفى ما بين الخمسين والستين، لكنه لا يعلم التوقيت، لأن الموت من الله سبحانه وتعالى”.

وأشار عبد الرحمن بصل إلى أن اللقاء لاذي سيجمع بين الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لقاء الذهاب سينتهي 1-1 أو 2-1 للترجي، ولكن الأهلي سيفوز في لقاء العودة بنتيجة 2-0.

ستتقدم وستكون في إزدهار أكبر

وأستكمل المحامي والداعية الأإسلامي تصريحاته قائلا “تنبأي لقناة صدى البلد انها ستتقدم وستكون في إزدهار أكبر”.