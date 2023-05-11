عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائبة ندى ثابت تثمن قرار مشاركة المصريين بالخارج في الحوار الوطني

النائبة ندى ألفي
النائبة ندى ألفي ثابت - عضو مجلس النواب

أشادت النائبة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني، بتلقي مقترحات ومشاركات المصريين بالخارج، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمقترحات، مؤكدة أهمية هذا القرار، وإنعكاسه الإيجابي على مسار الحوار الوطني.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن المصريين بالخارج يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المصريون بالداخل، ومشاركتهم بالحوار الوطني يشكل إضافة قوية تساهم بشكل كبير في إثراء الحوار، من خلال المقترحات والأفكار والأراء التي سيتم تقديمها.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن توجيه إدارة الحوار الوطني، الدعوة للمصريين بالخارج، للمشاركة بمقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها ضمن جلسات الحوار الوطني، يؤكد أن هناك جدية تامة لإنجاح الحوار الوطني الذي يتسع لجموع الشعب المصري، سواء كان داخل مصر أو خارجها.

واختتمت النائبة ندى ألفي ثابت: "المصريون بالخارج بينهم عدد كبير من القامات الكبيرة في مختلف مجالات الحياة، ومقترحاتهم وأفكارهم ستضيف الكثير إلى الحوار الوطني".

مجلس أمناء الحوار الوطني المصريين بالخارج الحوار الوطني النائبة ندى ألفي ثابت المقترحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن كارثة محتملة في السودان

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

لن تصدق ماتفعله العلاقة الحميمية في الذاكرة | بالأدلة العلمية

التراجع الكبير| العلف يسجل رقما جديدا.. والفراخ تنخفض بشكل ملحوظ

مفيش تعويم.. توقعات دولية بعدم تغيير سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية

ترشيحاتنا

توجهات شمسية تضرب هذه الأجزاء من الأرض خلال ايام..هل نتأثر بها؟

والد عروس تريند من يؤتمن على العرض: مش بنتي وصاحبة الفيديو تريد الشهرة

مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني: ولادة طفل كل 15 ثانية

وزيرة التخطيط تشهد توقيع اتفاقية شراكة تنفيذ مشروع أكاديمية التصدير

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

مش أمم متحدة| القصة الكاملة لتكريم سمية الخشاب “الوهمي”.. ومطالب بالتحقيق في الواقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عن وضع المكياج وشاهدي ماذا سيحدث لبشرتك

الطريق ممهد لصعود الأهلي للنهائي| تفاصيل 3 أزمات تضرب الترجي التونسي

لن تصدق ماتفعله العلاقة الحميمية في الذاكرة | بالأدلة العلمية

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

فيديو

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته .. ما قصة الفيديو المحذوف؟ "فيديوجراف"

ضبط لحوم فاسدة في شبرا الخيمة | كيف تكتشفها ؟

اللبنانيون مصريون بالأساس وهاجروا قبل 1400 سنة .. ما القصة ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ