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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أنشطة الطاقة الذرية بمجال كيمياء البوليمرات واستخداماتها في الطب بمؤتمر جامعة عين شمس

صدى البلد

شارك اليوم  الدكتور عمرو الحاج في افتتاح الجلسة المشتركة عن الطاقة الذرية ودورها في مجال البحوث في المؤتمر السنوي الحادي عشر لجامعة عين شمس والذي أنطلق أمس .


وتأتي مشاركة هيئة الطاقة الذرية في هذا المؤتمر العلمي  في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع جامعة عين شمس في يناير 2023 للتعاون العلمي والبحثي والأكاديمي والتطبيقي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وقد ترأس الجلسة المشتركة  الدكتور حسن صالح رئيس شعبة التشعيع الصناعي بالهيئة والأستاذ الدكتور  نبيل الفرماوي رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم بالجامعة، وقد قدم المشاركون في الجلسة المشتركة من الهيئة عرضاً شاملاً عن أنشطة الهيئة البحثية.

 حيث قدمت الدكتورة  راندة محمود عرضاً عن الأنشطة البحثية  في مجال بحوث الأمان النووي والاشعاعي، وقدمت  الدكتورة  أماني رأفت الأستاذ بمركز تكنولوجيا الاشعاع عرضاً عن أنشطة الهيئة في مجال كيمياء البوليمرات واستخداماتها المختلفة في مجالات الطب والصيدلة وغيرها، كما قدم الأستاذ الدكتور/ تامر صقر عرضاً عن أنشطة الهيئة في مجال انتاج النظائر المشعة واستخداماتها المختلفة وقد اختتمت عرض الهيئة الأستاذة الدكتورة رحاب عبد الرحمن بعرض أنشطة مركز المعمل الحار في مجالات إدارة والتعامل مع الأنواع المختلفة من المخلفات الاشعاعية من الأنشطة الصناعية والبحثية المختلفة.

وقد صرح  الدكتور عمرو الحاج  رئيس هيئة الطاقة الذرية بأن أنشطة الهيئة تركز على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية  في المجالات المختلفة لخدمة المجتمع المصري.

وقد صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن الهيئة تسعى  بمشاركتها في هذا المؤتمر العلمي السنوي لجامعة عين شمس لنشر ثقافة الأمان النووي والتعريف بأنشطة الهيئة البحثية في المجالات المختلفة لإجتذاب الباحثين خاصة من جامعة عين شمس وتعريفهم بهذه الأنشطة ودعوتهم للمشاركة في أنشطة بحثية للتعاون تحت مظلة بروتوكول التعاون بين الجهتين.

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IMG-20230511-WA0006
IMG-20230511-WA0005
IMG-20230511-WA0005

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