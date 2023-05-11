الجيش اللبناني يعلن القبض على سوريين لارتباطهما بتنظيم داعش الإرهابي

أعلن الجيش اللبناني، القبض على سوريين اثنين لارتباطهما بتنظيم داعش الإرهابي عبر تمويل المجموعات المتطرفة.

وأكد الجيش في بيان صحفي، اليوم الخميس أن دورية من مديرية المخابرات في منطقة البقاع ألقت القبض على مواطن سوري لنشاطه في مجال تمويل المجموعات المتطرفة التي تواجدت سابقاً في قرى بلدة عرسال خصوصا تنظيم داعش الإرهابي، ولتواصله مع أبرز قادته.

وأضاف أن دورية أخرى في منطقة الجنوب اللبناني ألقت القبض على سوري لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي ومبايعته له، موضحا أن المتهم خضع لدورات شرعية وأخرى عسكرية وأمنية، حيث كان من ضمن مهامه مراقبة الأشخاص الذين يخالفون قوانين التنظيم الإرهابي لتتم محاسبتهم لاحقاً.

وأشار إلى أن المتهم المضبوط في الجنوب دخل خلال عام 2017 للأراضي اللبنانية خلسة وأقام في عدد من المناطق.

