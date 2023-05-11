أمناء الحوار الوطني: مهما كانت درجة الاختلاف يجب أن نلتقي بمصلحة الوطن

أكدت فاطمة سيد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن جلسات الحوار الوطني مذاعة على الهواء كي يكون المواطن على علم بكافة النقاشات التي تحدث في جلسات الحوار الوطني .



وقالت فاطمة سيد في حوارها على قناة " إكسترا نيوز"، :" المواطن يحدد الآراء ووجهات النظر التي يتبناها تجاه مختلف القضايا وذلك من خلال متابعته لجلسات الحوار الوطني ".

وأضافت فاطمة سيد :" جلسات مجلس الأمناء طوال الـ 10 شهور الماضية كانت مرهقة وذلك لأننا كنا نختلف كثيرا وتم التباحث حول قضايا كثيرة ".



وتابعت فاطمة سيد :" مهما كانت درجة الاختلاف يجب أن نلتقي جميعا في نقطة مصلحة المواطن والوطن"، مضيفة:" جميعنا نتوافق على الدستور المصري ".



وأكملت فاطمة سيد :" تعلمنا في جلسات مجلس الأمناء التشاركية في الحوار وكيفية الاستماع إلى مختلف وجهات النظر ".