تعرف على آراء المواطنين في الحوار الوطني وملفاته النقاشية| فيديو

شارك الحساب الرسمي للحوار الوطني، مقطع فيديو يتضمن آراء المواطنين ووجهة نظرهم حول أولويات النقاش في الحوار الوطني في الملفات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية.

وأعرب المواطنون، خلال الفيديو المسجل، عن ثقتهم بأن الحوار هو منبرهم وفرصتهم لطرح جميع الآراء ومناقشة أفضل الحلول.

وشارك عدد من المواطنين بوجهة نظرهم ورؤيتهم لاستكمال رحلة البناء والنماء والتي نسير فيها معًا وفق المساحات المشتركة نحو الجمهورية الجديدة، مؤكدين أن لكل فرد في المجتمع أولوية وقضية محل اهتمام، ولهذا يتكاتف الجميع.

https://fb.watch/ksP3zzsxII/?mibextid=Nif5oz