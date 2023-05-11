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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: توزيع 500 زي أزهري للأئمة بـ4 محافظات وانطلاق مبادرة مكارم الأخلاق

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، عن بدء توزيع الدفعة الرابعة من صرف الزي الأزهري السادس للأئمة، وعددهم (500) إمام ، وذلك بمحافظات : ( القليوبية - القاهرة – الجيزة – بني سويف )، مشددة على مديري المديريات التنبيه على  الآتية أسماؤهم بالتوجه لاستلام الزي الأزهري بمسجد الرحمة بجوار ديوان عام الوزارة في الموعد المحدد أمام كل منهم، مع وجود مسئول الزي بكل مديرية ( المخازن ).

علمًا بأن التوزيع سيتم بدءًا من يوم الأحد 14 / 5 / 2023م حتى يوم الخميس 18 / 5 / 2023م، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف عصرًا، وذلك على النحو التالي: اضغط هنا

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري للأئمة.

انطلاق مبادرة مكارم الأخلاق

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ، ونشر الوعي ، والعناية بالقيم الأخلاقية ، تنطلق يوم الأحد القادم 14 / 5 / 2023م ولمدة شهر مبادرة "مكارم الأخلاق" ، وذلك من خلال خاطرة صلاة العشاء، وتكون موضوعات الأسبوع الأول كالتالي : اضغط هنا

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وزير الأوقاف: خطة شاملة لإنهاء مشاكل تقنين وضع اليد بالقرى والنجوع

استكمال قراءة وشرح كتاب "الموطأ"

وفي إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة، تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد مجالسها العلمية، حيث يُعقد مجلس الحديث الحادي عشر لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، بمشاركة كل من:

١ - أ.د/ أحمد معبد - عضو هيئة كبار العلماء.

٢- أ.د/ صبحي عبدالفتاح السيد ربيع - وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة.

٣- أ.د/ محمد نصر دسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر.

٤- أ.د.م/ أسامة إبراهيم محمد السيد - أستاذ الحديث وعلومه المساعد بكلية أصول الدين جامعة الأزهر.

وذلك يوم الأحد القادم ١٤/ ٥/ ٢٠٢٣م عقب صلاة العصر مباشرة، وسيتم منح شهادة سماع للمواظبين على حضور المجلس من واقع تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على شهادة سماع.

الأوقاف وزارة الأوقاف الزي الأزهري الأئمة الموطأ مسجد الإمام الحسين فهم مقاصد السنة

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