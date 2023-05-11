الطنطاوي قارئا وصلاح الدين خطيبا.. الأوقاف تستعد لخطبة الجمعة الثانية من مايو غدا

ينقل التليفزيون المصري، وعدد من القنوات الخاصة، ظهر غدٍ، شعائر الجمعة الثانية من مايو2023، والتي حددتها وزارة الأوقاف، تحت عنوان: “أسماء الله الحسنى وأثر فهمها في حياتنا”، من مسجد النور بالعباسية.

شعائر الجمعة الثانية من مايو

وتبدأ شعائر الجمعة الثانية من مايو بتلاوة مباركة للقارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وخطيباً الدكتور خالد صلاح الدين، مدير مديرية أوقاف القاهرة.

وقررت الأوقاف، التوسع في وقت خطبة الجمعة ليكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

افتتاحات المساجد الجديدة

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، سيتم افتتاح 10 مساجد يوم الجمعة الموافق 12 / 5 / 2023م، منها 8 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1122 مسجدًا منها، 905 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و217 مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. الكبير – ميت أبو الحسين - أجا

2. الرحمة – الملعب - بلقاس

مديرية أوقاف أسيوط

3. العاشر من رمضان – العتمانية – البداري

4. أولاد صلاح – الشيخ مساعد - ديروط

مديرية أوقاف المنيا

5. الإيمان – بني حسن الشروق – أبو قرقاص

مديرية أوقاف البحيرة

6. الكبير – الإمام مالك – وادي النطرون

مديرية أوقاف الشرقية

7. الفتح - منشأة صهبرة – ديرب نجم

مديرية أوقاف الفيوم

8. أبو حضرة - مركز طامية

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف جنوب سيناء

1. عباد الرحمن – ك 9 – مدينة أبو زنيمة

مديرية أوقاف الشرقية

2. الكبير – كفر علي عبد النبي – مركز أبو كبير

مقرأة ورش

وفي إطار عناية الأوقاف بالقرآن الكريم تُعقد يوم السبت القادم مقرأة ورش من مسجد مصر بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولأول مرة يتم ختم القرآن الكريم كاملًا مرتلًا في يوم واحد يوم السبت الموافق 20 مايو بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة بحضور نحو 40 قارئًا من أعلام دولة التلاوة المصرية، تبدأ بعد صلاة الفجر وتنتهي بختم بالدعاء عقب صلاة العشاء.