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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

«أسماء الله الحسنى.. بركتها وأثر فهمها في حياتنا» موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف، "أسماء الله الحسنى .. بركتها وأثر فهمها في حياتنا" موضوع خطبة الجمعة القادمة. 

أسماء الله الحسنى

ونشرت الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 12 مايو 2023م تحت عنوان: "أسماء الله الحسنى .. بركتها وأثر فهمها في حياتنا"، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

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عمارة مساجد آل البيت 

وفي إطار حرص وزارة الأوقاف المصرية على عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى تفقد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أعمال التطوير بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة عقب أداء صلاة الجمعة، وذلك بحضور الدكتور عبد الله النجار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والمهندس مجدي أبو عيد مدير عام الإدارة الهندسية بديوان عام وزارة الأوقاف، والمهندس طارق خضر رئيس قطاع التشييد بالمقاولين العرب، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة.
وخلال تفقد أعمال التطوير بالمسجد أكد وزير الأوقاف أن وزارة الأوقاف في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية تسعى جاهدة لتطوير مساجد آل البيت والعناية بها وتعطيها أولوية كبيرة ضمن خطة وزارة الأوقاف المصرية لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بالمساجد وتطويرها وحسن عمارتها بصفة عامة واهتمامه بمساجد آل البيت بصفة خاصة، فما تم في عمارة المساجد في مصر في عهد سيادته إنجاز غير مسبوق، سائلًا الله (عز وجل) أن يجزيه خير الجزاء، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

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