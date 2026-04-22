طرح 10 محطات شحن سيارات كهربائية بنظام REVENUE SHARE بالعلمين الجديدة

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، عن طرح فرصة استثمارية جديدة لإنشاء وتشغيل 10 محطات لشحن السيارات الكهربائية بنظام REVENUE SHARE داخل مدينة العلمين الجديدة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم مشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز مفاهيم الاستدامة داخل المدن الجديدة.

وأكد رئيس الجهاز أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحويل مدينة العلمين الجديدة إلى مدينة ذكية متكاملة، تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية والبنية التحتية المستدامة، بما يواكب رؤية مصر 2030، ويعزز من مكانة المدينة كأحد أبرز المقاصد العمرانية والسياحية على ساحل البحر المتوسط.

وأشار الدكتور محمد خلف الله إلى أن مدينة العلمين الجديدة تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، سواء في مشروعات الإسكان، أو البنية التحتية، أو الخدمات، أو المناطق الترفيهية والسياحية، وهو ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي.

وأضاف أن إدخال منظومة شحن السيارات الكهربائية يمثل خطوة مهمة نحو دعم التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، تواكب التطور العالمي في مجال الطاقة النظيفة، وتدعم توجه الدولة نحو تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.

واشار رئيس الجهاز على أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات التقديم غدا الخميس الموافق 23_4_2026

واختتم الدكتور محمد خلف الله بالتأكيد على أن جهاز مدينة العلمين الجديدة مستمر في طرح المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، التي تسهم في دفع عجلة التنمية بالمدينة، وتقديم نموذج عمراني متكامل يعكس رؤية الدولة في بناء مدن ذكية حديثة على أعلى مستوى عالمي.