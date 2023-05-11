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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع البريطاني: سنرسل صواريخ "ستورم شادو" إلى أوكرانيا

صدى البلد

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن المملكة المتحدة سترسل صواريخ "ستورم شادو" إلى كييف لمساعدتها في هجومها المضاد المخطط له والذي من المتوقع أن يبدأ في غضون أسابيع.

وقال والاس لنواب مجلس العموم، اليوم /الخميس/، إن التبرع بالأسلحة كان استجابة "محسوبة" و "متناسبة" على حرب روسيا في أوكرانيا ومنح الأوكرانيين "أفضل فرصة للدفاع عن أنفسهم،" بحسب صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

وأضاف: "يمكنني اليوم أن أؤكد أن المملكة المتحدة تتبرع بصواريخ ستورم شادو لأوكرانيا، وهو صاروخ ذو نطاق طويل، تقليدي فقط ، له قدرة دقيقة في إصابة الهدف".
 

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