أستاذ علم اجتماع: مصر ذات خصوصية ثقافية والوعاء المنصهر لكل السلالات

أكد الدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، أن الأمة الناضجة في عصر المعلومات بشكل خاص لابد أن تعترف بإمكانياتها ونقاط ضعفها معًا، مشددًا على أن مصر بها انصهار تاريخي وثقافي، وموقعها يتوسط العالم وهو من حكم عليها هذا الانصهار.

وأضاف "المصري"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن طريق الحج بين المغرب العربي والسعودية والمرور بمصر كون مجموعة من الناس، مؤكدًا أن تراثنا الشعبي والديني يشكل مرجعية في حياتنا، موضحا أن كل طرق الاستعلاء ضد الاخر هي عنصرية، حيث إن العنصرية ليست في العرق فقط.

وتابع: "مصر ذات خصوصية تاريخية وثقافية وعناصر التجانس في مصر أكثر من التنوع، كما أن التنوع موجود، منوهًا بأن إعلاء فرص الوطنية تعد حالة من الاستعلاء القومي وتكون مظلة لكل حالات الاستعلاء الأخرى، موضحًا أن الشعور بالتفوق هو عنصرية، ومصر بلد الوعاء المنصهر لكل الجماعات السلالية".