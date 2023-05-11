عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علم اجتماع: مصر ذات خصوصية ثقافية والوعاء المنصهر لكل السلالات

الدكتور سعيد المصري
الدكتور سعيد المصري

أكد الدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، أن الأمة الناضجة في عصر المعلومات بشكل خاص لابد أن تعترف بإمكانياتها ونقاط ضعفها معًا، مشددًا على أن مصر بها انصهار تاريخي وثقافي، وموقعها يتوسط العالم وهو من حكم عليها هذا الانصهار.

وأضاف "المصري"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن طريق الحج بين المغرب العربي والسعودية والمرور بمصر كون مجموعة من الناس، مؤكدًا أن تراثنا الشعبي والديني يشكل مرجعية في حياتنا، موضحا أن كل طرق الاستعلاء ضد الاخر هي عنصرية، حيث إن العنصرية ليست في العرق فقط.

وتابع: "مصر ذات خصوصية تاريخية وثقافية وعناصر التجانس في مصر أكثر من التنوع، كما أن التنوع موجود، منوهًا بأن إعلاء فرص الوطنية تعد حالة من الاستعلاء القومي وتكون مظلة لكل حالات الاستعلاء الأخرى، موضحًا أن الشعور بالتفوق هو عنصرية، ومصر بلد الوعاء المنصهر لكل الجماعات السلالية".

إبراهيم عيسى استاذ علم الاجتماع الدكتور سعيد المصري القاهرة والناس جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

تحرك عسكري.. قرار عاجل من رئيس الشيشان بشأن حرب أوكرانيا

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

أخبار الأهلي .. رسالة غامضة من كهربا.. وكاف يصدم الترجي| وغياب الشحات

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

الزمالك اليوم.. قرار بشأن مدافع الفريق| واحتراف زيزو.. وخبر مهم باجتماع مجلس الإدارة

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

ترشيحاتنا

بـ 165 ألف جنيه..اركب شيري تيجو 7 برو 2022 واستفد بهذه الفرصة

لو حاسس بدوخة .. اعرف التصرف السليم للتخلص منها

لأول مرة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتذر عن اغتيال شيرين أبو عاقلة

بعد تركيا.. زلزال قوي يضرب إيران

كيفية ترخيص لافتة إعلانية على الطريق 2023

محمد بن زايد وماكرون يتفقان على التعاون المشترك لمواجهة التغير المناخي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو حاسس بدوخة .. اعرف التصرف السليم للتخلص منها

من الزمالك والأهلي وريال مدريد| خطة موسيماني لخطف خماسي النجوم لأهلي جدة

بعد ضبطها في شبرا الخيمة.. ماذا يحدث للجسم بعد تناول لحوم الحمير ؟

امل جديد لفاقدي البصر | تفاصيل غير متوقعة

فيديو

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته .. ما قصة الفيديو المحذوف؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ