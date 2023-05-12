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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى أول تعاون لها مع حمدى بدر.. نانسى عجرم تطلق "آخر إصدار"

صدى البلد

أطلقت الميجا ستار اللبنانية نانسي عجرم كليب "آخر إصدار" الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" للنجوم ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغني والذى من المقرر طرحه بدور العرض يوم 24 مايو الجارى.


وقامت عجرم بمشاركة متابعيها على "انستجرام"  للينك اغنية "آخر إصدار" والتى تخوض بها أولى تجاربها فى السينما المصرية بالإضافة الى كونها أول تعاون لها مع المنتج حمدى بدر "كرافت ميديا" وهي  كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري .

 


على جانب آخر يستعد المنتج حمدى بدر لإطلاق المزيد عدد من الأغنيات لكبار نجوم الأغنية بمصر والعالم العربي خلال الأيام القليلة القادمة للنجمة سيرين عبد النور والفنان بهاء سلطان وملكة الإحساس اليسا  ..خاصة مع النجاح الكبير إنتاجاته التى تمثلت فى أغاني"كلنا مننجز" ل "وائل كفوري" و"الغزالة رايقة" للطفل محمد أسامة و "اليوم الحلو ده" ل أحمدسعد و" اموت انا " لمحمود العسيلي.

 

كما شارك  المنتج حمدى بدر مؤخرا بعرض مسرحية " ميمو" للنجم أحمد حلمى بموسم الرياض والتى حققت نجاحا جماهيريا كبيرا من مختلف الجنسيات العربية.

 

"ميمو" يعد عودة قوية للفنان أحمد حلمي بعد غياب  اكثر من 20 عاما عن الوقوف على خشبة المسرح وهو من تأليف ضياء محمد واخراج هشام عطوة، يشارك في بطولته كل من الفنان أحمد رزق، حمدي الميرغني، هنا الزاهد، هنا شيحة، چيلان علاء، أحمد سلطان، نور إيهاب، بودي.

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