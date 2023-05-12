"السياسية السوفيتية".. كتاب يكشف أسرار وحكايات الإمبراطورية الروسية في الشرق الأوسط

صدر حديثًا كتاب "السياسية السوفيتية

تجاه الشرق الأوسط ١٩١٧- ١٩٧٩"، تأليف: الدكتور قابل محسن الركابي.



نبذة عن الكتاب: اهتمت الإمبراطورية الروسية سابقاً والاتحاد السوفييتي فيما بعد بكل ماهو قريب منها، وقد كان الشرق الاوسط على أبواب الإمبراطورية الروسية، وكانت الامبراطورية العثمانية والامبراطورية الفارسية هما القوى السائدة في الشرق الاوسط ، مما جعل هذه القوى في حالة صراع مستمر مع بعضها البعض.

عندما استولى البلاشفة على السلطة عام 1917، اتجهت الحكومة السوفييتية نحو الغرب، واهملت الشرق، على أمل نشر الثورة الاشتراكية في البلدان الغربية، لكنها لم تنجح، عاد بعدها الى الشرق، واحتلت بلدانه مركزاً مهماً في السياسية السوفييتية.

بعد وفاة ستالين، شهدت السياسية السوفيتية تغييراً كبيراً، فقد كانت سياسية ستالين تهتم في النظر الى حتمية الصراع بين المعسكرين الراسمالي والاشتراكي, ويرى ضرورة مساندة المعسكر الشيوعي، ليكون الاداة الفعالة في وضع حد للنظام الراسمالي، لكن بعد وصول خروشوف إلى رئاسة الاتحاد السوفييتي، اتخذ سياسية اكثر انفتاحاً على كل دول العالم، لاسيما الشرق الاوسط، مما ادى الى تزايد التدخل السوفييتي في الشؤون الدولية بصورة عامة والشرق الاوسط بصورة خاصة، مما جعل العالم مسرحاً للتنافس والصراع بين القطبين الكبيرين.