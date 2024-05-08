برلماني: اقتحام رفح يدخل المنطقة لنفق مظلم وندعم جهود مصر لاحتواء الموقف

قال النائب أحمد الخشن عضو مجلس النواب، أن اقتحام إسرائيل لرفح بريا، يعني تجاهلها لكافة التحذيرات الدولية من عواقب تلك الخطوة المتهورة، التي تعرض حياة أكثر من مليون فلسطيني للخطر، مستنكرًا إغلاق الاحتلال معبر رفح مما أدى إلى توقف المساعدات والذي يعبر عن وحشية تلك الحكومة التي تجر المنطقة إلى حرب إقليمية.

وأضاف الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل عواقب أي تصعيد في المنطقة، خاصة في ظل تسببها في تعثر المفاوضات، وتفاقم الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا التعنت الإسرائيلي جاء على الرغم من المقترح المصري الذي تم تقديمه ويعمل على تسوية مناسبة لكافة الأطراف.

وأكد عضو مجلس النواب، الموقف الداعم للجهود المصرية بشأن القضية الفلسطينية، إذا أن مصر تبذل مساعي دؤوبة من أجل التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار، ورفع المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق، موضحا أن مصر بذلت جهودًا كبيرة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وسوف تستمر في ذلك.

وحذر النائب احمد الخشن، إسرائيل من هذا التهور غير المحسوب عواقبه، والذي سوف يؤجج للصراع في المنطقة، مطالبًا إياها بالاستماع إلى السردية المصرية التي تضمن لكل الأطراف تسوية مناسبة لتلك الحرب التي تجاوزت النصف عام، مشيرًا إلى أن استمرارها بهذا الشكل ستدفع ثمنه دول المنطقة بأسرها.