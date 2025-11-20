رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إسقاط الجنسية المصرية عن محمود رجب محمد درويش - من مواليد المنوفية بتاريخ ١٩٦٧/٣/٤، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن سيد ربيع أحمد جاد الرب - من مواليد الجيزة بتاريخ ١٩٨٨/٧/١٢ ، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق .

ووافق على إسقاط الجنسية المصرية عن يوسف إمام محمد العدس - من مواليد الجيزة بتاريخ ١٩٩٣/١٠/١٨، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتخصيص قطع أراضي للمنفعة العامة بعدد من المحافظات.