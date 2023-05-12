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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد جلال : حزين لطريقة رحيلي عن البنك الأهلي .. واتهامات التفويت مضحكة

صدى البلد

اعترف خالد جلال ، المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي، بأنه حزين لطريقة رحيله عن الفريق في بداية الموسم الحالي بعد مرور 5 جولات فقط ولكن علاقته القوية برئيس النادي اللواء أشرف نصار وراء احتواءه هذا الموقف.


وأشار جلال عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن الحديث عن اتهامه بالتفويت للزمالك أمر مضحك لأنه تعادل خلال 3 مواجهات من 5 لقاءات أمام الفريق الأبيض.


وأكد جلال أنه واجه الأهلي وقدم مباريات قوية لدرجة أن أحد الأشخاص قال بعد مباراة فاز بها الأهلي في آخر دقيقة بهدف محمد شريف "أخيراً كسبنا البنك الأهلي".

اشرف نصار الأهلى البنك الاهلي الريمونتادا اللواء أشرف

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