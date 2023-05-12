عملية باندورا.. خطة دولية أعادت 11 ألف قطعة أثرية مسروقة لأصحابها في 2022

أفاد تقرير حديث أن التكرار الأخير لعملية باندورا، وهو جهد دولي يركز على معالجة الاتجار غير المشروع بالسلع الثقافية، أدى إلى 60 عملية اعتقال وضبط أكثر من 11,000 قطعة.

ووفقا لشبكة “اي ار تي” نيوز قادت السلطات الإسبانية حملات في 14 دولة أوروبية في إطار Pandora VII، وتضمنت عمليات تفتيش في المطارات والموانئ ودور المزادات والمتاحف والمساكن الخاصة.

واستغرقت المرحلة التشغيلية الفترة من 13 إلى 24 سبتمبر 2022، بالإضافة إلى أسبوعين من دوريات الفحص السيبراني في مايو وأكتوبر، حيث تم مصادرة أكثر من 4,000 سلعة مسروقة.

وتضمنت القطع الأثرية التي تم نقلها إلى أوروبا كتبًا نادرة وعملات معدنية قديمة ومنحوتات دينية ومجوهرات.

ويعد التصدي للاتجار غير المشروع بالسلع الثقافية أمرًا حيويًا للحفاظ على التراث العالمي وحماية القطع الأثرية الثمينة من السرقة والتداول غير القانوني.

وذكرت وكالة يوروبول في بيان صحفي أن "النقاط البارزة في العمليات" التي نفذتها قوات الأمن الأوروبية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع الثقافية تشمل استعادة تمثال نصفي من الرخام الروماني، يُعتقد أنه يمثل ابنة أخت الإمبراطور تراجان، سالونيا ماتيديا، والذي تم الاستيلاء عليه في إشبيلية بإسبانيا.

وأضاف البيان، أن وكالة الحماية الثقافية الإيطالية استعادت 77 كتابًا قديمًا سُرقت من أرشيفات أحد الأديرة وتم إدراجها في سوق عبر الإنترنت.

فيما صادرت الشرطة البولندية أكثر من 3000 قطعة نقدية قديمة معروضة للبيع على الإنترنت، واستعادت سلطات إنفاذ القانون الرومانية أكثر من 100 قطعة نقدية داقية ورومانية كانت قد نُهبت من موقع أثري.

وتأتي هذه الجهود ضمن جهود دولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع الثقافية وحماية التراث الثقافي العالمي من السرقة والتداول غير القانوني، وتشكل خطوة مهمة في حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه للأجيال القادمة.