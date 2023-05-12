عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبة يد سبورتنج: نسعى للفوز ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية

صدى البلد

قالت ملك طلعت، لاعبة فريق سيدات كرة اليد بنادي سبورتنج، إن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية قوية للغاية، مؤكدة أن الجميع يسعى لتقديم أفضل ما لديه.

وأشادت بالتنظيم المثالي من جانب النادي الأهلي الذي يملك مقومات لتنظيم أكبر البطولات.

وقالت لاعبة سبورتنج: الاستقبال كان رائعًا ومختلفا ويليق بالنادي الأهلي، بالإضافة إلى الحشد الجماهيري الكبير الذي جعل الأجواء رائعة،وأضاف للبطولة شكل مميز.

واستكملت: نسعى للفوز بكل المباريات، وتقديم أفضل ما لدينا في البطولة، ونطمح للمنافسة على اللقب.

وتضم المجموعة الأولى (سيدات): بترو أتلتيكو (أنجولا) – دي جي إس بي (جمهورية الكونغو) – مكنين (تونس) – سبورتنج (مصر) – فانز(الكاميرون).

الأهلى ادي الأهلي اريا الاهل الاهل الأهلي أ الأفريقي الأفريقية المجموعة المجموع المجموعة الأول النادى إلى المجموعة الأولى النادي الأهل النادي الأهلي ا النادي الأهلي بالنادي الأهل بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بطولة كأس الكؤوس ة كأس الكؤوس الإفريقية بالنادي الأهلي بترو أتلتيكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

قبل اجتماع المركزي.. أعلى 5 شهادات بعائد مرتفع في مصر

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

حريق هائل في أحد أشهر أسواق مدينة جدة بالسعودية |فيديو

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال افريقيا

مرتضى منصور يعلن الرحيل عن الزمالك ومعه نجليه أحمد وأمير

إكرامي يكشف حقيقة اعتذار رمضان صبحي لإدارة الأهلي وموقفه النهائي من العودة

ترشيحاتنا

30 ألف إصابة كورونا يوميا.. الوباء يتفشى بكوريا الجنوبية| ماذا يحدث؟

غيابات بالجملة تضرب كتيبة أبناء باب سويقة.. تشكيل الترجي المتوقع لمواجهة الأهلي

اليوم لمدة 8 ساعات.. قطع مياه الشرب عن بعض المناطق في الجيزة| تعرف عليها

ألغت متابعته وحذفت صورهما.. رنا الحريري تثير الجدل حول انفصالها عن باسم ياخور

رغم دعمها موسكو.. الاتحاد الأوروبي يتودد لـ الصين من أجل أوكرانيا

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة رياضية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة رياضية

تشخيص مبكر ينقذ حياتك.. 4 علامات للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

قبل وبعد العملية.. 10 صور تكشف عن تطور إطلالات مي كساب

قبل اجتماع المركزي.. أعلى 5 شهادات بعائد مرتفع في مصر

فيديو

الكاف يصدم الترجي بهذا القرار| وغيابات مؤثرة قبل لقاء الأهلي.. فيديوجراف

ثقب أسود.. العلماء يكتشفون السر وراء الظاهرة العنيفة في الكون

يغني لأمه.. فيديو يثير جدل رواد السوشيال ميديا لعريس يوم زفافه.. شاهد

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ