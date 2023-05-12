لاعبة يد سبورتنج: نسعى للفوز ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية

قالت ملك طلعت، لاعبة فريق سيدات كرة اليد بنادي سبورتنج، إن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية قوية للغاية، مؤكدة أن الجميع يسعى لتقديم أفضل ما لديه.

وأشادت بالتنظيم المثالي من جانب النادي الأهلي الذي يملك مقومات لتنظيم أكبر البطولات.

وقالت لاعبة سبورتنج: الاستقبال كان رائعًا ومختلفا ويليق بالنادي الأهلي، بالإضافة إلى الحشد الجماهيري الكبير الذي جعل الأجواء رائعة،وأضاف للبطولة شكل مميز.

واستكملت: نسعى للفوز بكل المباريات، وتقديم أفضل ما لدينا في البطولة، ونطمح للمنافسة على اللقب.

وتضم المجموعة الأولى (سيدات): بترو أتلتيكو (أنجولا) – دي جي إس بي (جمهورية الكونغو) – مكنين (تونس) – سبورتنج (مصر) – فانز(الكاميرون).