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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة توافق على بيع مروحيات شينوك لألمانيا

صدى البلد

وافقت الولايات المتحدة على بيع 60 مروحية من طراز "سي إتش-47 إف شينوك" إلى ألمانيا في صفقة تبلغ قيمتها 8,5 مليار دولار.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية، في بيان، أن صفقة البيع المقترحة ستحسن قدرة الرفع الثقيل لألمانيا، التي تعتزم استخدامها في تعزيز دفاعها الوطني وردع التهديدات، بحسب موقع "يو إس نيوز" الامريكي.

وأضاف البيان أن الصفقة "ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليف في حلف شمال الأطلسي "الناتو" يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا".

ووافقت وزارة الخارجية على البيع المحتمل، وأبلغت وكالة التعاون الأمني الدفاعي موافقتها إلى الكونجرس الذي يتعين أن يوافق على الصفقة.

تأتي الموافقة في الوقت الذي تستمر فيه الحرب في أوكرانيا في فرض ضرائب على المخزونات العسكرية للدول الغربية ، لكنها لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالصراع.

الأطلسي الاقتصادي التعاون الأمني التهديدات الأمن القومي الولايات المتحدة

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