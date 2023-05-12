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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الرئيس يوجه باستمرار العمل على استغلال الثروة المعدنية والمواد الخام .. برلمانيون : خطوة ل‬تعزيز‭ ‬التنافسية‭ ‬بالأسواق‭ ‬الخارجية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
  • الرئيس السيسي : استغلال الثروات المعدنية يعظّم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من ثروات معدنية
  • برلماني يطالب بمنح المستثمرين الحوافز‭ ‬والامتيازات‭ ‬للاستثمار‭ ‬لتوطين الصناعات‭ ‬محليا
  • برلماني يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس بالاستغلال الأمثل للثروة المعدنية

اجتمع الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أركان حرب وليد أبوالمجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب عبدالسلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاجتماع تناول عرض الجهود الجارية لتنمية وتطوير استفادة مصر من الثروات المعدنية، لاسيما من خام التَنتالوم، الذي تتواجد احتياطيات منه في مصر، ويعد أحد العناصر النفيسة والنادرة التي تُستخدم في العديد من الصناعات المتطورة، مثل مكونات الطائرات، والدوائر الإلكترونية والكهربائية الدقيقة، وأجهزة الهواتف والحواسب المحمولة، فضلًا عن تصنيع بعض المكونات الطبية كالشرائح التعويضية والمفاصل الصناعية.

 

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي وجه باستمرار العمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية والمواد الخام التي تتوفر في مصر على الوجه الأمثل، مشددًا على انتهاج أفضل أساليب الإدارة الحديثة والحوكمة، والتقنيات التكنولوجية المتطورة، على النحو الذي يعظّم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من ثروات معدنية، ويسهم في تعزيز الخطة الصناعية للدولة والاقتصاد الوطني.

بداية، أشاد النائب محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استمرار العمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية والمواد الخام التي تتوفر في مصر على الوجه الأمثل، مؤكدا أن‭ ‬الفترة القادمة ‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬توفير كافة الجهود لدعم قطاعي الصناعة والزراعة ، واللذان يعتبران الوجهة الأساسية‭ل ‬تعزيز‭ ‬التنافسية‭ ‬بالأسواق‭ ‬الخارجية‭ ‬وتوفير‭ ‬العملة‭ ‬الصعبة ، ودفع عجلة الإقتصاد القومي.

وطالب “ المنزلاوى ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” الحكومة‭ ‬بوضع‭ ‬أولوية‭ ‬لقائمة‭ ‬من‭ ‬الصناعات‭ ‬للسلع‭ ‬الأجنبية‭ ‬التى‭ ‬لا‭ ‬تصنع‭ ‬فى‭ ‬مصر،فضلا‭ ‬عن‭ ‬منحه‭ ‬كافة‭ ‬الحوافز‭ ‬والامتيازات‭ ‬للاستثمار‭ ‬وتوطينها‭ ‬محليا. 

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وشدد وكيل صناعة الشيوخ على ضرورة متابعة جميع المبادرات الخاصة بتشجيع المشروعات الصناعية والزراعية ، مؤكدا على أن قطاعى الصناعة والزراعة هما القاطرة الحقيقية لدعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو والحد من الفاتورة الاستيرادية.

في سياق متصل، طالب النائب محمود منصور عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ،  بالاستغلال الأمثل للثروة المعدنية التى تتمتع بها مصر ، مؤكدا أن مصر لديها كميات هائلة من الثروة المعدنية والمعادن الثمينة، التي بدورها تسهم بشكل فعال في إنعاش الاقتصاد المصري،حيث أن التربة والأراضي المصرية تحتوي مصر على نحو 27 معدنا في أراضيها. 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن الثروة المعدنية ظلت سنوات طويلة مهملة فى مصر، حتى بدأ الاهتمام بها فى خلال السنوات الماضية. بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتنمية وتطوير استفادة مصر من الثروات المعدنية، لاسيما من خام "التَنتالوم"، الذي تتواجد احتياطيات منه في مصر، ويعد أحد العناصر النفيسة والنادرة التي تُستخدم في العديد من الصناعات المتطورة، مثل مكونات الطائرات، والدوائر الإلكترونية والكهربائية الدقيقة، وأجهزة الهواتف والحواسب المحمولة، فضلاً عن تصنيع بعض المكونات الطبية الشرائح التعويضية والمفاصل الصناعية.

 وأشار إلى أن  الرئيس  السيسي وجه، فى اجتماعه أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب عبد السلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، باستمرار العمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية والمواد الخام التي تتوفر في مصر على الوجه الأمثل. 

كما أوضح  منصور ، أن الرئيس  السيسي ، شدد على انتهاج أفضل أساليب الإدارة الحديثة والحوكمة، والتقنيات التكنولوجية المتطورة، على النحو الذي يعظّم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من ثروات معدنية، ويسهم في تعزيز الخطة الصناعية للدولة والاقتصاد الوطني. 

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