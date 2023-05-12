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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار الريال السعودي اليوم الجمعة 5 مايو 2023

صدى البلد

ثبت سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 12 مايو 2023، بالبنوك العاملة فى مصر مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى بنكى الأهلى المصرى ومصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.
 

وجاء سعر الريال السعودي فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 

سعر الريال السعودي فى البنك المركزى المصرى
8.22 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
8.19  جنيه للشراء.

8.22  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
8.21  جنيه للشراء.

8.25  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

8.25 جنيه للبيع.

8.18  جنيه للشراء.

8.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء.
 8.25 جنيه للبيع.
 

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